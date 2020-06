Rivoli, la maturità nell’anno del virus

GUARDA IL VIDEO

È una maturità che sa molto di lieto fine. Nonostante le difficoltà dei mesi passati, mercoledì ha prevalso il sorriso per centinaia di studenti degli istituti superiori rivolesi. «Malgrado il momento di caos generale la maturità è partita con serenità. I ragazzi sono agitati, ma siamo riusciti a calmarli e ad accompagnarli. È comunque un esame importante ed è un momento serio e non banale, che come tale deve essere vissuto - racconta la vicepreside dell’Iiss “Oscar Romero” Sonia Leone - Da parte nostra c’è la massima serietà e la massima apertura. È chiaro che è un momento particolare e la didattica a distanza ci ha portato in una direzione diversa, ma ci ha arricchito. Presumo che buona parte delle cose usate nella didattica a distanza le utilizzeremo...

su Luna Nuova di venerdì 19 giugno 2020