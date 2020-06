Il Punto di primo intervento del polo sanitario di via Ospedale riaprirà lunedì 29 giugno. Lo ha annunciato l’Asl To3 in una nota che conferma quanto ripetuto più volto nelle settimane scorse per rassicurare i cittadini e sedare le polemiche politiche locali...

Su Luna Nuova di martedì 23 giugno 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!