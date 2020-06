Pianezza: per Fabio un hotel con vista Tour Eiffel

Dalla gelateria di famiglia all’incarico di “duty manager” di un hotel 5 stelle sulla Rive Gauche di Parigi. Fabio Serafino, 37 anni, negli ultimi dieci anni ha fatto la spola tra l’Italia e il resto del mondo. Laureato in scienze della comunicazione, indirizzo comunicazione internazionale, con una tesi sull’immigrazione italiana in Finlandia. Ed a ha anche scelto Helsinki come destinazione del suo Erasmus. «Come regalo per la laurea - racconta - i miei genitori mi hanno iscritto ad un master un Management del Made in Italy all’Università Iulm di Milano. In quel momento ritenevo che le mie prospettive fossero legate al mondo delle relazioni pubbliche e delle attività di co-marketing. Poi vinco un bando per implementare la comunicazione...

su Luna Nuova di martedì 23 giugno 2020