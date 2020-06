Popolo No Tav: il racconto a più voci di 30 anni di lotta

Chi sa esattamente quanti libri “sul” Tav sono stati scritti in questi trent’anni? Forse nessuno conosce la risposta esatta, comunque sono stati tanti, almeno una cinquantina. Questo però non è un libro “sul” Tav, ma sulle persone, quelle che Charles Bukowski ha ben definito: “La gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga il biglietto”. E lo ricorda Gigi Richetto nelle pagine di presentazione: «Questa è solo una piccola raccolta di scampoli di vita di persone semplici e libere, che compongono le tessere “del” Movimento No Tav. Ho cercato di cucire insieme alcune storie che hanno caratterizzato la resistenza civile della valle di Susa, fattasi comunità consapevole e forte in trent’anni di presa di coscienza, di lotte». Ecco, in sintesi, cos’è “Camminiamo insieme - Mosaico di resistenza civile in valle di Susa”...

su Luna Nuova di martedì 23 giugno 2020