Villarfocchiardo: «Uscire di casa è una roulette russa»

Abitazioni, qualche attività commerciale e artigianale, un distributore, prati e campi. Tanti. Dove in questi mesi caldi ferve l’attività agricola. Via Nazionale Moncenisio, l’ultimo tratto della statale 25 sulla destra Dora prima che l’arteria internazionale si tuffi sull’altra sponda, rappresenta un po’ il granaio di Villarfocchiardo, anche se la granella in questione per la maggior parte è quella del mais, tanto che a Villar questi luoghi fra la strada e la montagna sono conosciuti in patouà come “Le mellie”. Agricoltori e trattori, che spesso si devono immettere sulla via principale da stretti passi carrai dei campi o delle aziende agricole. Un’operazione non priva di rischi, ma che si trasforma praticamente in una roulette russa proprio in questa stagione densa di lavoro, quando soprattutto il sabato e la domenica aumenta il traffico, soprattutto quello motociclistico. E non è un caso che i due incidenti occorsi nelle ultime settimane, post lockdown, abbiamo avuto come protagonisti moto e mezzi di aziende agricole. L’ultimo in ordine di tempo nel pomeriggio di sabato…

Su Luna Nuova di martedì 23 giugno 2020