Collegno, ‘Scatto’ in avanti: 500mila euro per il dopo-Covid

Sconti sulla Tari, contributi a fondo perduto e sgravi: la giunta stanzia 500mila euro per il Piano “Scatto - Sostegno a commercio e attività economiche per Tari e Tosap” per aiutare imprese e attività commerciali chiuse a causa dell’emergenza Covid-19 a ripartire dopo il lockdown. «Uno scatto deciso a sostegno di commercianti e imprese colpite dall’emergenza Covid-19 e dai cantieri della metro, un piano organico di aiuti - sottolinea il sindaco Francesco Casciano - con questo provvedimento aggiungiamo alle misure nazionali e regionali degli strumenti concreti e diamo un aiuto a settori che sono risorsa preziosa della nostra città». «Si parte dallo sconto sulla tassa rifiuti - precisa il vicesindaco Antonio Garruto - che per le attività economiche...

su Luna Nuova di venerdì 26 giugno 2020