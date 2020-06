Condove: via Cesare Battisti diventa pedonale con il mercatino

C’è il nuovo mercatino, sì, ma anche la pedonalizzazione, in via sperimentale, di via Cesare Battisti per tutto il sabato, nel tratto compreso tra piazza Martiri della Libertà e via Bruno Buozzi. Che un domani, se l’esperimento risulterà riuscito, potrebbe anche estendersi a tutta la via, fino all’incrocio con viale Bauchiero. Si apre all’insegna di queste novità l’estate 2020 di Condove, l’estate post-Covid che concretamente vuole anche portare con sé un modo nuovo di vivere il paese. Con la chiusura al traffico si comincia domani, sabato 27 giugno, e si proseguirà per tutti i sabati della stagione estiva, sino al 26 settembre, dalle 8 alle 24, mentre l’appuntamento con il nuovo mercatino dei produttori e delle eccellenze locali, al via anch’esso nella giornata di domani...

su Luna Nuova di venerdì 26 giugno 2020