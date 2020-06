Fuori campo: le legioni dello sport fermate dalla paura

L’ossigeno che mancava non è arrivato. Per i centri sportivi il tempo è ancora sospeso: ieri il Governo ha di nuovo rimandato la ripresa degli sport di contatto. Ora l’estate è talmente ritardata da sembrare irreale, dopo una primavera spesa a guardare le reti di recinzione. Finora in campo è scesa solo la maglia numero 19 del Covid. Gli altri, tutti fermi: le cavallette del beach volley sotto le stelle, l’esercito dei pallonari sui campi fatti su misura per una seconda giovinezza, la terra rossa di un tennis che per distanziamento batte tutti. Vogliono tornare. E sono migliaia. Al Bizzarria Family Sport di San Gillio, un centro sportivo popolare, uno dei tanti che puntinano le mappe dello sport assembrante, c’è una voglia - ormai consumata - di lasciarsi alle...

su Luna Nuova di venerdì 26 giugno 2020