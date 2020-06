Post Covid: riapre l'ecomuseo Colombano Romean

Da martedì 30 giugno a martedì 25 agosto, tutti i martedì e giovedì su prenotazione telefonando al numero 0122/ 854720 sarà possibile visitare l’ecomuseo Colombano Romean di Salbertrand. Le visite guidate sono consentite adottando le misure di prevenzione e contenimento Covid-19. Ai visitatori verrà rilevata la temperatura corporea e non sarà consentito l‘accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C. Prima della visita all’ecomuseo è richiesto di compilare e firmare l’autocertificazione, è obbligatorio l’uso della mascherina e rispettare sempre la distanza interpersonale di un metro.

Il martedì è prevista la visita guidata ai siti ecomuseali di mulino idraulico del Martinet, forno tradizionale, chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista (affreschi del XIV-XVI secolo), cappella dell’Annunciazione dell’Oulme (affreschi del XV secolo), la Strada di Francia, l’hotel Dieu e le fontane cinquecentesche. Appuntamento alle 14.30 davanti all’hotel Dieu, via Roma 88. Il giovedì invece visita guidata da concordare con la guida per quel che riguarda siti e orario.Possibilità di visita ai siti ghiacciaia, ingresso miniera, cantiere forestale, smoke sauna, carbonaia, Glorioso rimpatrio.

Durata delle visite due ore e mezza circa. Costo: intero 10 euro; ridotto (fino a 12 anni) 3 euro; gratuito sotto i 6 anni. Obbligatoria la prenotazione. Appuntamento presso l’hotel Dieu in via Roma 88. Massimo 10 persone. Ricordiamo che le visite guidate per i gruppi organizzati sono prenotabili con date e orari da concordare. Per informazioni e prenotazioni: ente di gestione Aree protette Alpi Cozie, ecomuseo Colombano Romean, via Fransuà Fontan 1 Salbertrand; 0122/ 854720 ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it.