Rivalta, ingaggia la commessa per incendiare il negozio concorrente

Un incendio per battere la concorrenza nelle vendite a domicilio di frutta e verdura durante il lockdown. Per questo una donna di 47 anni è stata arrestata martedì mattina dai carabinieri. La 47enne lavorava da circa un anno come dipendente in un negozio di ortofrutta di Nichelino. Poi è arrivato il lockdown e sono iniziate le consegne a domicilio. Per questo il suo datore di lavoro, un commerciante di 35 anni, aveva assoldato lei e un’altra persona per incendiare il negozio vicino. Così nella notte del 20 marzo i due hanno appiccato il rogo versando benzina attraverso un’apertura posta al di sopra della saracinesca...

