Rivoli e la scuola che verrà: i genitori in piazza chiedono certezze

La città ha affrontato ieri, in due appuntamenti importanti, la questione “scuola”. Il primo dentro le stanze del municipio, dove si è svolto l’incontro tra il sindaco Andrea Tragaioli e le direttrici dei diversi istituti comprensivi rivolesi per capire come e quando si potrà riavviare la didattica “in presenza”, ossia con lezioni dentro le aule, seppure con le dovute cautele e precauzioni. Per scongiurare, si spera, un altro periodo di Dad, “didattica a distanza” che seppur necessaria per bypassare il “distanziamento sociale” ed evitare situazioni di contagio da Covid-19, ha creato disagi in famiglie e anche nel corpo degli insegnanti, in quanto non per tutti l’informatica è cosa acquisita né come linguaggio tecnico né in fatto di strumentazione posseduta. Il secondo...

È stato un incontro interlocutorio quello svoltosi ieri mattina in Comune sul tema della riapertura delle scuole cittadine. Un confronto aperto tra amministrazione comunale e dirigenti scolastiche, presenti i dirigenti delle aree tecniche interessate e alcune rappresentanze della scuola. Nulla è stato ancora deciso, e si rimanda ad un successivo appuntamento già fissato per il prossimo 2 luglio. I soggetti saranno gli stessi, ma con qualche dato in più da scambiarsi reciprocamente per arrivare a un protocollo unico e condiviso tra Comune e scuola. «Auspichiamo che in questo lasso di tempo intanto arrivi un Dpcm più...

su Luna Nuova di venerdì 26 giugno 2020