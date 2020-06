San Giovanni fa accendere i riflettori sulla chiesa di Sauze d'Oulx

San Giovanni non si ferma. Nonostante l’emergenza sanitaria in atto abbia impedito l’organizzazione di manifestazioni ed eventi, il Comune di Sauze d’Oulx ha voluto ugualmente far festa e non fermare la tradizione. «Il Covid-19 ha cambiato le nostre vite e le nostre abitudini. Ma Sauze d’Oulx dopo quello che ha passato ha bisogno di normalità e di speranza - spiega il sindaco Mauro Meneguzzi - Ecco perché abbiamo deciso di organizzare comunque i festeggiamenti patronali. In tono minore rispetto agli anni scorsi, senza il ballo e le feste, ma con tutti gli elementi della tradizione. Ecco allora il falò simbolico del 23 sera, con i fuochi artificiali che sono stati concentrati nell’area del campetto Clotes. Mercoledì 24 giugno per la patronale abbiamo avuto l’onore di avere con noi a messa ed in processione il vescovo monsignor Alfonso Badini Confalonieri ed in serata abbiamo concretizzato un progetto che avevamo nel cuore da tempo».

Meneguzzi presenta il progetto dell’illuminazione artistica della chiesa di San Giovanni nel borgo storico: «Si tratta di un’illuminazione artistica su cui abbiamo lavorato in tutto il 2019 per poi poter partire comodi nel 2020 con l’obiettivo di arrivare all’inaugurazione in occasione della festa patronale. Fin troppo facile. Poi è arrivata l’emergenza sanitaria con il lockdown. Non ci siamo arresi ed i cantieri sono potuti riaprire solo il 24 maggio, con tutte le difficoltà del caso a reperire il materiale. Ma grazie ad un grande lavoro fatto da Enel Sol ed Enel X siamo riusciti a rispettare la scadenza. Con questa nuova illuminazione andremo a valorizzare la nostre splendida chiesa parrocchiale, ma anche la fontana ed il tiglio che sono nel cortile della chiesa».

Dal sindaco Meneguzzi dei ringraziamenti: «Ai San Giovannini, al Consorzio turistico, alla Protezione civile e alla Pubblica Assistenza. Un grazie a monsignor Alfonso Badini Confalonieri e al nostro parroco don Giorgio Nervo. Per l’illuminazione un grazie grande grande va ad Antonio Bonetto ed Antonio Capece di Enel Sole ed Enel X per quanto hanno saputo fare in tempi strettissimi. Un grazie anche agli uffici comunali per la loro opera». Il grazie al Comune arriva invece da don Giorgio Nervo: «San Giovanni portava la luce. Grazie all’amministrazione comunale la luce arriva sulla nostra chiesa. Possiamo solo ringraziare il Comune per questa azione di valorizzazione del paese».