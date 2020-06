Susa: addio Sandro Contin, l'uomo del cinema

Ci sono persone che più di altre lasciano il segno su una comunità. Per svariati motivi, per la loro attività lavorativa, per il loro impegno nel sociale. Sandro Contin era una di queste. Il suo nome rimarrà per sempre associato al cinema e al teatro, che pur portando il nome di “Cenisio”, da tutti, non solo i segusini, erano associati a quel cognome di origine veneta ma diventato uno dei più segusini di tutti. Ieri mattina sono stati in molti coloro che hanno voluto tributargli l’ultimo saluto nella cattedrale di S.Giusto prima della partenza per il tempio crematorio…

Su Luna Nuova di venerdì 26 giugno 2020