Valli e cintura: i positivi al Covid-19 si riducono a un terzo

Certo, non siamo ancora al “contagio zero”, ma se contiamo che tra valli e cintura le persone attualmente positive al Covid-19 sono abbondantemente sotto la soglia psicologica dei 100 casi, c’è da guardare all’estate con un po’ più di serenità, fermo restando le precauzioni che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere: distanziamento fisico e obbligo di mascherine nei luoghi chiusi e in tutte le situazioni in cui è più difficile mantenere le distanze. Per la precisione sono 84 gli attualmente positivi su tutto il nostro territorio, dal confine con la Francia fino all’area metropolitana sud-ovest torinese: per rendere l’idea tre settimane fa, pur in un quadro generale di già drastico calo dei contagi, erano ancora 253. Vuol dire che in 21 giorni si sono ridotti...

su Luna Nuova di venerdì 26 giugno 2020