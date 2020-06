A Rivoli spuntano i dehors come funghi

Sono circa 50 gli esercizi commerciali che hanno fatto richiesta al Comune per ampliare la propria superficie di vendita. Questo il bilancio per gli esercizi di somministrazione di cibo e bevande. Tre settimane fa era arrivata l’ordinanza che ha dato il via libera a bar e ristoranti di occupare gratuitamente il suolo pubblico e i commercianti rivolesi non se lo sono certo fatti ripetere. Così le ultime settimane sono state un pullulare di dehors e tavolini all’aperto, talvolta anche a scapito dei parcheggi (un caso contemplato dall’ordinanza). Le difficoltà però non mancano, anche ora che l’emergenza sembra alle spalle. Tra smart working e norme sanitarie il flusso di clientela per alcuni è in flessione. «Dopo la riapertura abbiamo richiesto di mettere il dehors e la...

su Luna Nuova di martedì 30 giugno 2020