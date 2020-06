Alpignano, un Ponte Bailey da 300mila euro

Come anticipato nei giorni scorsi procede l’iter per la realizzazione di un “ponte Bailey” provvisorio per smaltire la viabilità durante i mesi in cui saranno svolti i lavori di consolidamento del ponte nuovo. Sabato scorso il sindaco di Pianezza Antonio Castello, consigliere della Città metropolitana, proprietaria del ponte, Franco Melano, responsabile del settore lavori pubblici del Comune, Matteo Tizzani, funzionario della Città metropolitana, insieme ai militari del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano hanno effettuato un sopralluogo tra via Rivera, dietro il cimitero, e via Giuseppe di Vittorio. Per realizzarlo pare ci...

«Pensare di sgravare una situazione, aggravandone un’altra è una follia». Non piace al segretario del Pd, Steven Palmieri, l’ipotesi di realizzare un ponte provvisorio in via Di Vittorio. «Il quartiere Sassetto, già aggravato dall’aumento di traffico e relativo inquinamento (ambientale e acustico) al fondo di via Pianezza, non deve esser aggravato anche da questa pazza e folle idea di istituire un ponte temporaneo in una zona altamente residenziale e in prossimità di uno spazio verde. Le decisioni...

su Luna Nuova di martedì 30 giugno 2020