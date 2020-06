Basi piene: nella prova di "fase 3" la rivincita del baseball

Hanno chiesto al baseball di dare la stura agli sport di squadra, perché un germoglio di fase 3 doveva pur spuntare da qualche parte. E il baseball ha risposto presente, lo scorso week-end, tra la curiosità e l’invidia di altre discipline. Mentre centri sportivi languono fissando il vuoto dei campi da calcio, calcetto e beach volley, negli impianti del baseball e del softball di Avigliana è tornata la vita. Un po’ imbavagliata, un po’ impacciata, un po’ stranita. Perché il baseball sì e gli altri no? Perché, secondo il Comitato tecnico scientifico, il distanziamento tra atleti e la pressoché totale assenza di contatto diretto tra giocatori lo rende sicuro. E così uno degli sport meno visibili in Italia, uno di quelli con meno santi in paradiso, si è preso la prima ribalta del dopo-lockdown. E non si è fatto mancare nulla. Sole, derby in famiglia...

su Luna Nuova di martedì 30 giugno 2020