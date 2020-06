Circo Zoè, lo spettacolo è femmina

Da qualche giorno anche Fondazione Cirko Vertigo ha ripreso le attività allo chapiteau Vertigo all’interno del parco culturale Le Serre di Grugliasco (via Lanza). In particole è in corso la residenza artistica della compagnia Circo Zoè con la performer Chiara Sicoli, al lavoro per uno spettacolo sul femminile e sulle paure. Il 30 giugno alle 20 si terrà la performance aperta dell’artista, davanti a un pubblico ristretto. Allo spettacolo sarà possibile assistere gratuitamente, su prenotazione inviando una mail a residenze@cirkovertigo.com. Si tratta del primo spettacolo sotto lo chapiteau Vertigo post lockdown...

Su Luna Nuova di martedì 30 giugno 2020

