Gravere: torna a colpire la banda della truffa dello specchietto

È tornata a colpire la banda della “truffa dello specchietto”, che ieri mattina è riuscita a spillare con l’inganno 40 euro ad un’anziana donna che, al volante della sua utilitaria, si trovava in prossimità dell’abitato di Gravere, lungo l’ex statale 24. Non si è trattato di una rapina, contrariamente al messaggio che in tarda mattinata ha iniziato a circolare su alcuni profili facebook e via whatsapp: erano da poco passate le 10,30 quando la sfortunata signora, che in tutta tranquillità stava procedendo da Susa verso Gravere, si è vista fare più volte i fanali dall’auto che viaggiava alle sue spalle…

Su Luna Nuova di martedì 30 giugno 2020