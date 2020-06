Novalesa: il doppio 110 e lode di Matteo e Noemi

Matteo Ghiotto, 36 anni, di Novalesa, e Noemi Blanc, 31, di Oulx, si sono sposati poco meno di un anno fa, il 10 agosto 2019, giorno di S.Lorenzo. Sono, già ben prima del matrimonio, una coppia molto affiatata, bella da vedere nella sua complicità. E lo sono a tal punto che anche per discutere la tesi della propria laurea, la terza per lui, la seconda per lei, hanno scelto lo stesso giorno e lo stesso argomento. Strappando, alla fine, pure lo stesso voto. 110 e lode, ne dubitavate?...

Su Luna Nuova di martedì 30 giugno 2020