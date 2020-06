Orbassano, le scuse dell'acquapark ai due papà

Niente sconto famiglia. Questa la risposta data a una famiglia omogenitoriale della provincia di Torino all’acquapark Blu Paradise. È accaduto la scorsa settimana quando i due genitori si sono recati al parco acquatico con i propri figli piccoli e alla biglietteria hanno chiesto lo sconto per le famiglie con bambini da 3 a 6 anni. Se la richiesta è stata del tutto automatica e legittima, la risposta lo è stata un po’ meno. Infatti alla biglietteria è stato detto che era impossibile applicare lo sconto, perché i due non erano né una famiglia né una coppia, essendo due uomini e non un uomo e una donna. Inutile qualsiasi tentativo. «Loro sono andati con i figli e hanno chiesto lo sconto famiglia, ma la...

Su Luna Nuova di martedì 30 giugno 2020

