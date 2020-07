Ambulatorio estivo per i tre comuni dell'alta valle senza medico

Chiomonte, Gravere ed Exilles non rimarranno senza medico di base nella stagione estiva. Al termine dell’incontro di mercoledì sera e di quello di ieri pomeriggio tra i sindaci Roberto Garbati, Piero Nurisso e Michelangelo Castellano e il direttore del Distretto Val Susa Val Sangone dell’Asl To3 Mauro Occhi è stato raggiunto un accordo per non lasciare scoperti i mesi estivi dell’ambulatorio. «Considerato l’alto afflusso della stagione estiva e il disagio peraltro temporaneo per la popolazione residente, istituiremo in via eccezionale di un servizio ambulatoriale per complessive 20 ore settimanali sul territorio dei tre comuni - spiega Mauro Occhi - il servizio sarà a titolo gratuito ai residenti ma esteso anche ai turisti (o soggiornanti non residenti) alle medesime condizioni poste dal servizio di guardia medica turistica che viene attivata sotto l’egida del Progetto Montagne Olimpiche della nostra Asl»...

Su Luna Nuova di venerdì 3 luglio 2020