Pianezza: addio a Gallino, per 30 anni il volto di Gianduja

Si svolgeranno questa mattina alle 10,30 in chiesa Santissimi Pietro e Paolo, i funerali di Piergiorgio Gallino, detto Giorgio, che per 30 anni ha indossato le vesti rosse di Gianduja, la maschera che simboleggia il Piemonte e che è il personaggio più importante, assieme alla Giacometta, del Carnevale cittadino. Passato il testimone a Franco Merlo nel 2015 (ora già consegnato a Drocco), non aveva certo attaccato il cappello al chiodo, perché era rimasto protagonista della vita sociale della città, com’era sempre stato fin dal 1987, quale socio fondatore della Pro loco pianezzese di cui poi fu eletto presidente nel 1993. «Amava la Pro loco come la sua famiglia, e non si risparmiava mai né in tempo né in fatica», afferma Rosanna Fassino, che per anni fu la sua...

su Luna Nuova di venerdì 3 luglio 2020