S.Antonino: l’addio del paese ad Antonio "la guardia", il vigile col sorriso

All’anagrafe era Antonio D’Amelio, ma nel cuore dei santantoninesi resterà sempre “Antonio la guardia”. Lo chiamavano tutti così, anche dopo che, al raggiungimento della pensione, aveva lasciato la storica divisa da vigile urbano, indossata ininterrottamente per una trentina d’anni, dal 1962 fino al 1992. In tanti, mercoledì mattina, hanno voluto abbracciarlo per l’ultima volta durante il funerale celebrato nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino: si è spento lunedì 29 giugno all’età di 81 anni nella sua casa di via Caduti di Nassiriya, dopo un breve periodo di malattia. «Un anno fa aveva subito un intervento chirurgico e ne era uscito bene - lo ricordano la moglie Marcella Dal Magro, la figlia Alessandra, il genero Gianni Surico e il figlio Emilio - a maggio si dedicava ancora al suo orto, tra patate e pomodori...

su Luna Nuova di venerdì 3 luglio 2020