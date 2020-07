A Collegno si rivede l’ibis eremita: quattro esemplari in città

Quattro esemplari di Ibis eremita, pressoché ritenuti scomparsi sul nostro territorio, sono ricomparsi e si sono fermati per giorni nell’area del Campo volo. La conferma è arrivata in seguito degli avvistamenti nei primi giorni di giugno, riportati anche sui social locali. I naturalisti che collaborano con l’Ufficio ambiente del Comune, insieme all’associazione Alcedo, hanno raccolto le testimonianze dei birdwatchers locali e completato l’osservazione e la documentazione di questa importante scoperta. Probabilmente a causa del lockdown, questa, come altre specie rare, ha deciso di ricomparire in un’area che ha acquisito una sempre maggiore valenza ambientale, andando a divenire un tutt’uno con il parco della Dora, tassello fondamentale della zona...

su Luna Nuova di martedì 7 luglio 2020