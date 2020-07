Caprie: dai sondaggi per le scuole spunta l’antica chiesa

Gli scavi archeologici non hanno tradito le attese: nei prati tra via Torino e viale Kennedy, durante i sondaggi commissionati dall’amministrazione comunale in vista della progettazione del nuovo polo scolastico, sono spuntati i resti dell’antica chiesa parrocchiale, risalente all’epoca medievale, probabilmente al 1100, e rimasta in vita almeno fino a inizio Settecento. Parliamo di alcuni tratti della muratura, venuti alla luce in un’area marginale del lotto: su richiesta della Soprintendenza, lo scavo è stato per ora fasciato e ricoperto per consentire una corretta conservazione e protezione del manufatto, che al primo forte temporale avrebbe seriamente rischiato di essere compromesso. Ma la volontà della giunta Torasso è chiara: tenerne conto nella stesura...

su Luna Nuova di martedì 7 luglio 2020