Code sull’A32? «Colpa del cantiere Tav»

Le code chilometriche al casello di Salbertrand dell’A32? Colpa del cantiere Tav di Chiomonte. La Sitaf, società concessionaria dell’autostrada Torino-Bardonecchia, lo dice senza troppi giri di parole, rispetto ai grandi disagi che nel tardo pomeriggio di domenica 5 luglio (ma non è la prima volta che accade) migliaia di automobilisti si sono trovati ad affrontare sulla via del ritorno verso la città, dopo una giornata di svago trascorsa sulle montagne dell’alta valle olimpica, meta tanto più ambita in tempi di restrizioni da Covid-19. Il temporaneo blocco delle corsie Telepass non è frutto di un disservizio, ma una precisa scelta della società autostradale per garantire una maggiore sicurezza della viabilità, alla luce del cantiere che la Sitaf ha dovuto allestire...

su Luna Nuova di martedì 7 luglio 2020