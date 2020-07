Collegno: il piccolo Riccardo si è arreso

Le tapparelle dell’alloggio al primo piano della villetta di via Gobetti sono chiuse ormai da giorni. La vicina di casa che abita al piano terra, racconta che Piero e Silvia, i genitori del piccolo Riccardo Celoria, non sono più tornati da diverse settimane, probabilmente da quel 28 maggio. Venerdì scorso, dopo oltre un mese di battaglia, il loro piccolo guerriero si è dovuto arrendere alle terribili ustioni riportate quella sera di fine maggio. La tragedia si era consumata intorno alle 22. Il ragazzino, che frequentava la quinta elementare alla Don Milani, era impegnato in alcuni esperimenti di scienze in casa. Richi era un grande appassionato delle materie scientifiche in cui aveva ottimi voti. Ed anche durante i mesi di didattica a distanza aveva...

su Luna Nuova di martedì 7 luglio 2020