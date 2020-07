Orsiera: la montagna dimezzata, bivacco e posto tappa chiusi per virus

Un'estate zoppa. È quella che attende una fetta considerevole di montagna, tra la bassa e la media valle. L’estate dei bivacchi e dei posti tappa Gta, che a differenza dei rifugi con gestore, che dopo i tentennamenti iniziali dovuti ai dubbi su distanziamento e sanificazioni, hanno ingranato alla grande, complici le belle giornate di sole e la prevedibile calca di chi non vuole sorbirsi la coda per il mare o semplicemente ha finito i soldi per raggiungere la meta stanno registrando pienoni, non sarà per nulla felice…

Su Luna Nuova di martedì 7 luglio 2020