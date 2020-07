75mila euro di donazioni per l'ospedale di Susa

Questa mattina a Susa l’Asl To3 ha voluto ringraziare il territorio, gli enti e le associazioni per i tanti gesti di solidarietà e di vicinanza arrivati in questi mesi all’ospedale nel corso dell’emergenza Covid. Nel corso della cerimonia, a cui hanno partecipato la direzione medica e il personale dell’ospedale, sono state ricordate in particolare tre donazioni di apparecchiature sanitarie, per un valore di circa 75mila euro complessivi, che sono già in funzione all'interno della struttura: un sistema di monitoraggio per terapia semi-intensiva composto da 6 monitor multiparametrici e da una centrale di monitoraggio, donato dall’Associazione nazionale alpini, Sezione Valsusa, e dalla 2Gether Onlus, in collaborazione con la Scuola di sci Sauze Project. Il costo totale del sistema ammonta a 43.800 euro.

Queste attrezzature permettono, attraverso la monitorizzazione in continuo dei parametri vitali, un più sicuro approccio ai pazienti critici che vengono quotidianamente gestiti presso il Pronto Soccorso in attesa della stabilizzazione clinica e l’eventuale ricovero nei reparti di degenza; un ventilatore polmonare portatile donato dalla Associazione cacciatori Valsangone (del valore di circa 8mila euro) utilizzato in pronto soccorso per la gestione di pazienti con problematiche respiratorie acute e anche per garantire trasporti in ambulanza verso altri ospedali; un sistema integrato per artroscopia composto da varie apparecchiature donato dall’Ana Valsusa, in collaborazione con la Città di Susa (dal valore di 13mila euro). Si tratta di un sistema di ultima generazione che permette agli operatori una migliore qualità delle immagini con acquisizione dati in memoria. Tale apparecchiatura va a sostituire quella attualmente in uso.