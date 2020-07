Beinasco, la sindaca Gualchi "silura" Recco

Se ne va un pezzo della giunta Gualchi. A una settimana dall’ultimo consiglio comunale la sindaca Antonella Gualchi ha “licenziato” l’assessore i servizi informatici, trasporti e comunicazione Fabrizio Recco. L’ultimo consiglio comunale del 29 giugno sarebbe stata la fatidica goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’ex assessore infatti avrebbe dovuto discutere una delibera sulla linea 2 della metropolitana, ma aveva deciso di non presentarsi in aula. Inoltre i giorni precedenti alla seduta erano stati teatro di trattative tra la sindaca e la maggioranza. La proposta del Partito democratico era stata di revocare l’assessore al lavoro Sebastiano Mana e quello ai lavori pubblici Alfredo Di Luca per promuovere in giunta il presidente del consiglio comunale Cristian...

su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020