Bilancio: a Grugliasco spunta un “tesoretto” da quasi 3 milioni

In una situazione difficile dovuta alla pandemia da Covid-19, Grugliasco si sta facendo trovare pronta. I conti non solo sono in ordine, ma è stato recuperato un “tesoretto” da quasi tre milioni, come confermano il sindaco Roberto Montà e l’assessore al bilancio Luca Mortellaro. «Il risultato di amministrazione si chiude con un avanzo di competenza di circa 2,9 milioni di euro. Un risultato che ci consente, applicando avanzo per oltre un milione, di trovare immediata copertura per progetti importanti come la scuola Baracca e per interventi di manutenzione straordinaria su edifici comunali, le cui fonti di approvvigionamento inizialmente previste, si realizzeranno in esercizi successivi a causa del mutato scenario legato al Covid-19. Per quanto concerne le...

su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020