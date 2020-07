"Movida selvaggia" a Condove: monta la protesta, ordinanza no-alcol

Urla, schiamazzi e musica “a palla” fino a notte fonda, risse davanti ai bar, atti di vandalismo, un cancello privato preso a sprangate. E ancora bottiglie, cartacce, cocci di vetro gettati sulla piazza e ragazzi ubriachi che urinano dentro i raccoglitori delle deiezioni canine, sorvolando sulla questione assembranti in ottica Covid. Gli episodi di inciviltà e di degrado (non una novità assoluta per Condove) sono diventati una costante dalla fine del lockdown e ora i residenti in centro paese, in particolare nella zona compresa tra via Torino e piazza Martiri della Libertà, non ne possono davvero più di questa “movida selvaggia”. Così, a fronte di una situazione che pare ormai sfuggita di mano, l’amministrazione comunale ha deciso di usare il pugno di ferro: ieri il...

su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020