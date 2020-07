"Open Valley": dal 22 luglio i test sierologici al polo di Bussoleno

Ora è ufficiale: il progetto “Open Valley” sbarca anche in bassa valle di Susa. Oltre a proseguire in alta valle, da mercoledì 22 luglio lo screening epidemiologico in corso al centro commerciale Le Baite di Oulx avrà una seconda sede presso il polo logistico di protezione civile di Bussoleno, in via Cascina del Gallo. Il progetto, promosso dalla Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx e da Rainbow4Africa insieme alle Unioni montane Alta Valle Susa e Comuni olimpici Via Lattea e autorizzato dall’Asl To3, amplia dunque il suo raggio d’azione per coprire un’area più vasta di territorio e tracciare con maggiore precisione il contatto avuto dai valsusini con il Covid-19. «Capire come si è mosso il virus sul nostro territorio era un obiettivo che come Unione ci eravamo dati...

su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020