Rivoli Beach, la città si sposta sul litorale

Spiagge, cinema e teatro. Si chiama “Rivoli beach” il progetto di rilancio del turismo rivolese. Una grande rassegna di attività diverse per creare una grande opportunità di svago. A presentarlo martedì in conferenza stampa parte della giunta e alcuni consiglieri comunali. «La considerazione che abbiamo fatto è che abbiamo vissuto un periodo straziante dovuto al Covid - spiega il sindaco Andrea Tragaioli - Abbiamo voluto dare l’opportunità alle persone di creare dei momenti di svago e per far venire a visitare Rivoli. È una città accogliente e con del potenziale». Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Pro loco e presenta un programma quantomai vario. A partire dal parco Salvemini, che torna in auge con la rassegna teatrale e musicale...

su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020