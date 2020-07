Susa, zero contagi al S.Giacomo: viaggio nella Rsa dei miracoli

Alla Residenza San Giacomo di Susa, la “fase 3” ha il volto di un balcone. La ripartenza per il momento (e ancora per un po’) passa tutta da lì: un balcone del piano terra, a stretto contatto con l’ampio cortile esterno, da dove gli anziani ospiti della struttura possono incontrare i loro familiari, a debita distanza. Lontani ma vicini, finalmente, dopo mesi in cui tutto questo appariva come un miraggio. Una “fase 1-bis”, più che una “fase 3”, ma il mondo delle Rsa, per ovvie ragioni, è chiamato più di chiunque altro ad uscire dal guscio usando i piedi di piombo. D’altronde mica vuoi abbassare la guardia proprio adesso che il peggio è passato, dopo che per mesi hai avuto mille occhi per tutto e anche di più? Dopo che sei riuscito a passare indenne la...

su Luna Nuova di venerdì 10 luglio 2020