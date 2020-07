Alpignano: Steven Palmieri guiderà il centrosinistra

Scende in campo il centrosinistra e candida a sindaco il segretario del Pd, Steven Palmieri. Sarà l’alfiere del progetto “Facciamo squadra per Alpignano” di cui fanno parte, oltre al Pd, Italia Viva, +Europa, Azione, Partito Socialista, Centro Democratico e le liste civiche Alpignano Sicura e Siamo Alpignano che tre anni fa avevano sostenuto l’ex primo cittadino Andrea Oliva. L’annuncio dato ieri in piazza Caduti fa seguito ad un intenso periodo di confronto che ha coinvolto numerosi soggetti politici e civici. «Questa fase di emergenza, non solo sanitaria, ma per la nostra città anche politica a seguito del commissariamento, ci ha dato l’opportunità di riflettere su quale futuro vogliamo come alpignanesi e per gli alpignanesi, e su come intendiamo costruirlo...

su Luna Nuova di martedì 14 luglio 2020