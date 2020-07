Carabinieri: arriva la stretta su moto e velocità

Nove patenti di guida ritirate e ben 11 moto sospese dalla circolazione, a cui si aggiungono alcune denunce e segnalazioni per guida in stato di ebbrezza e possesso di sostanze stupefacenti, ma anche un brutto incidente sul territorio di Cesana. È il bilancio della decisa stretta che i carabinieri della compagnia di Susa, nello scorso week-end, hanno voluto imprimere ai controlli stradali verso le località turistiche, aumentando la presenza sulle principali arterie per garantire la sicurezza alle migliaia di turisti in transito verso l’alta valle Susa. I servizi di prevenzione proseguiranno per tutti i week-end estivi: «Si tratta di controlli che svolgiamo di norma ogni fine settimana per garantire la sicurezza della viabilità e scoraggiare l’elevata velocità - spiega il...

su Luna Nuova di martedì 14 luglio 2020