Collegno piange il piccolo Riccardo: «È la stella più luminosa nel cielo»

«Ora Riccardo sta giocando con i suoi super eroi in Paradiso». Don Teresio Scuccimarra conclude così la sua omelia in cui ha ricordato il piccolo guerriero che si è spento venerdì 3 luglio all’ospedale Regina Margherita. Il parroco di San Lorenzo e Gesù Maestro, che ha ospitato le esequie, cita anche uno degli ultimi messaggi che aveva inviato alla mamma Silvia, in prima fila davanti alla bara bianca insieme al marito Piero. «Lo scorso anno aveva partecipato al centro estivo qui in parrocchia e quest’anno non vedeva l’ora di ricominciare». Un desiderio spazzato via dopo quel terribile incidente dello scorso 28 maggio quando il bimbo è rimasto gravemente ustionato mentre preparava un esperimento scientifico noto come “Il serpente del...

su Luna Nuova di martedì 14 luglio 2020