Di Croce racconta il “golpe” di Venaus ai cittadini

Ha consegnato la fascia tricolore e il telefono. Poi ha raccolto le sue cose dalla scrivania e dai cassetti. In attesa della decisione della data delle elezioni che dovranno decretare il suo successore, Avernino Di Croce ha espletato tutte le formalità che spettano ad un sindaco una volta decaduto. Ma manca ancora un atto, quello sicuramente più importante dal suo punto di vista e da quello dei tre consiglieri che gli sono rimasti fedeli, Luca Vottero, Edi Minchiardi e Marco Caparello. Un passaggio non istituzionale certo, ma a cui Avernino Di Croce tiene molto per far meglio conoscere la sua posizione sulla vicenda e le manovre sottobanco che hanno portato alle dimissioni simultanee, mercoledì scorso, di ben sette consiglieri di maggioranza e minoranza, fra cui il vicesindaco Erwin Durbiano e l’assessore Laura Giorio. Il sindaco sfiduciato ha infatti convocato per domani, mercoledì 15 luglio, alle 18, presso il salone polivalente di borgata VIII Dicembre, una conferenza stampa ed un incontro con la popolazione, «a cui sono caldamente invitati anche i sette consiglieri dimissionari», fa sapere…

Su Luna Nuova di martedì 14 luglio 2020