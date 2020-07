Il duro sfogo del dottor Grio: «In guerra non puoi pretendere risparmi»

Lasciata alle spalle la fase acuta dell’emergenza Coronavirus, nei corridoi della politica si fa un gran parlare del possibile siluramento di alcuni direttori generali delle Asl piemontesi: nei giorni scorsi ha lasciato l’incarico Lorenzo Ardissone, alla guida dell’Asl To4, poco prima dello scoppio della pandemia si era dimesso Silvio Falco, al timone della Città della Salute, mentre stando alle indiscrezioni sarebbero in bilico i manager che operano nelle Asl Cuneo1 e Vercelli. Ma secondo alcuni rumors, non è escluso che possa finire nel “tritacarne” anche il dottor Flavio Boraso, direttore generale dell’Asl To3, nonostante l’apprezzamento per il suo lavoro espresso ufficialmente dall’assemblea dei sindaci delle aree di Collegno-Susa-Giaveno-Pinerolo e nonostante il...

su Luna Nuova di martedì 14 luglio 2020