Oulx, l'incendio dell'auto è doloso: esposto in Procura

I carabinieri hanno appurato che l’incendio dell’auto del presidente di Pro Natura Alta val Susa, Franco Trivero, avvenuto nella notte del 12 giugno a Beaulard, è stato di origine dolosa. Così il presidente di Pro Natura Piemonte, il bussolenese Mario Cavargna, ha subito inviato un esposto alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, per chiedere che venga fatta luce sull’episodio, a suo giudizio riconducibile all’attività di difesa dell’ambiente portata avanti da Trivero in questo anni, sia come Pro Natura sia in seno al movimento No Tav...

Su Luna Nuova di martedì 14 luglio 2020