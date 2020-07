Rivoli uscirà dal Cocopa, ma è solo per i costi?

Addio, Cocopa, addio. Questa la strada intrapresa dal Comune, intenzionato a recedere dalla convenzione che lo vede parte del Coordinamento dei comuni per la pace. Ormai da più di vent’anni il Comune fa parte del coordinamento per cooperazione internazionale insieme ad altri comuni della provincia di Torino, ma a spingere per l’uscita ci ha pensato il Covid. Almeno queste sarebbero le motivazioni addotte dall’amministrazione comunale. L’emergenza sanitaria e il lockdown infatti avrebbero causato una crisi economica importante per i cittadini rivolesi, tanto da richiedere che l’amministrazione destinasse ulteriori risorse per le persone in difficoltà. Per questo è stata presentata una delibera ad hoc, che verrà discussa durante la prossima seduta del...

su Luna Nuova di martedì 14 luglio 2020