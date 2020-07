Attenzione alla montagna che frana

Sì, è vero, le frane ci sono sempre state e le montagne, Dolomiti docet, sono sempre in movimento. Ma in questi ultimi anni, complice il surriscaldamento globale, i fenomeni si stanno moltiplicando e andare in montagna vuol dire anche porre maggior attenzione a quello che ci sta sopra. Senza allarmismo, ma con occhio vigile. L’ultimo caso, in ordine di tempo, è quello del monte Français Pelouxe, uno dei più instabili nel cuore del parco Orsiera Rocciavrè, domenica 5 luglio…

Su Luna Nuova di venerdì 17 luglio 2020