Chiusa S.Michele, Chianocco e S.Giorio: «Ripristinate gli orari delle Poste»

Mentre nella buona parte dei comuni valsusini gli uffici postali, con la fine del lockdown e le progressive riaperture, hanno via via ripreso i consueti orari di apertura al pubblico, a Chiusa San Michele, Chianocco e San Giorio è come se fossimo ancora a marzo e aprile, quando effettivamente la curva dei contagi imponeva drastiche misure di riduzione del servizio. Peccato che siamo ormai a luglio inoltrato e aspetta una settimana, aspettane due, i sindaci dei tre comuni, e con loro i numerosi utenti dei rispettivi sportelli, hanno iniziato a perdere la pazienza nel constatare come nulla accenni a cambiare. Così ieri, giovedì 16 luglio, le tre amministrazioni comunali hanno scritto all’ufficio relazioni piccoli comuni di Poste Italiane, e per conoscenza ad Anci e Uncem...

su Luna Nuova di venerdì 17 luglio 2020