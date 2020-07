Grugliasco, corso Allamano a misura di studente

Sono stati gli stessi oltre 1600 studenti dell’istituto Curie-Vittorini a dare le indicazioni per l’intervento di messa in sicurezza del controviale di corso Allamano su cui si affaccia la loro scuola. «Il progetto ci sta dando molta soddisfazione - sottolinea l’assessore alla viabilità Raffaele Bianco - è bellissimo il coinvolgimento diretto degli studenti, frutto della collaborazione con tra amministrazione comunale e Città metropolitana». Un progetto chiamato “Comunit-azione”, che prevede un vero e proprio coordinamento tra gli enti coinvolti che mette in primo piano le esigenze degli studenti, i veri utenti di quell’area. «Il progetto, molto strutturato e a cui hanno partecipato per le loro deleghe anche altri colleghi assessori, ha dato disponibilità fin da subito...

su Luna Nuova di venerdì 17 luglio 2020