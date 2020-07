Rivoli: l’addio commosso a Katiuscia, donna di carità

“Ho visto persone a pezzi aiutare chi aveva solo una crepa”. Le parole sono dello scrittore Charles Bukowki, ma a trascriverle sulla sua bacheca di facebook facendone un po’ il suo manifesto è stata Katiuscia Sangiovanni, la giovane di cui sono svolti ieri i funerali. La donna, 44 anni, era molto conosciuta sul territorio in cui si impegnava a più livelli sia come volontaria sia perché ricopriva specifici ruoli istituzionali, a partire da quello di economa di Casa Capello, la struttura gestita dalle parrocchie rivolesi per conto del Comune quale sede di accoglienza per famiglie e persone in emergenza abitativa. Inoltre collaborava con la Mensa dei poveri e la chiesa stessa. Abitando in piazza Bollani, aveva come riferimento la chiesa di San Martino di cui era assidua...

su Luna Nuova di venerdì 17 luglio 2020