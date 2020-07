Università: la laurea "fatta in casa" nel destino di Federico

Partecipare alla discussione di una tesi di laurea fatta tra le mura di casa è un’esperienza segnante. Lontano dall’ateneo e dai rituali della proclamazione, si consuma una liturgia domestica e tecnologica mai vista prima: meno ingessata e solenne, ma non meno emozionante. In un’ora e mezza si assiste al crono-sisma di una vita universitaria: uno alla volta se ne vanno in ricordo prima gli anni di studio e i sacrifici quotidiani, poi i minuti della discussione della tesi e i secondi vibranti della proclamazione. A marzo è cambiato tutto: dalla laurea ‘conforme al rito’ a quella a domicilio. Oggi il volto del candidato è illuminato dallo schermo del computer, le voci della commissione sono meccaniche e i parenti sono sparsi per il soggiorno come alle feste di...

su Luna Nuova di venerdì 17 luglio 2020