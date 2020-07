La circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Bardoncchia è interrotta da qualche minuto per un incidente avvenuto a circa 200 metri dalla stazione di Avigliana, dove una persona non ancora identificata è stata travolta da un convoglio in transito. Ancora da accertare le cause della sciagura. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.