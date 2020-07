Alpignano: cantiere aperto sul ponte nuovo, durerà tre mesi

Primi passi verso il cantiere che dovrà mettere in sicurezza il ponte nuovo. Ieri mattina sono iniziati gli interventi con l’arrivo dei materiali per l’installazione dei ponteggi. Presto quindi prenderanno il via i primi interventi strutturali di consolidamento indispensabili per la riapertura del ponte che era stato chiuso al traffico in via precauzionale lo scorso 22 maggio.

Il cronoprogramma prevede che i lavori durino circa tre mesi e si concludano quindi entro il mese di ottobre con la riapertura del ponte nelle modalità precedenti la chiusura: saranno anche approfonditi tutti gli aspetti tecnici per la possibilità di...

Proseguono intanto le iniziative pubbliche per sollecitare attenzioni ai disagi creati dalla chiusura del ponte. Venerdì scorso flash mob di cittadini e commercianti con l’intento era quello sensibilizzare le istituzioni sui disagi che stanno subendo i cittadini oltre al danno economico dei commercianti, che con la chiusura del ponte riscontrano un forte calo degli incassi. Secondo i commercianti, già provati dal lockdown, questa situazione rischia seriamente di compromettere la sopravvivenza di molte attività. Il ponte nuovo, infatti, rappresenta da sempre uno passaggio fondamentale per i cittadini e di tutta la bassa val di...

su Luna Nuova di martedì 21 luglio 2020